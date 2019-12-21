٢١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٦:١٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83602907
٠ Persons

سمات

مصدرمسؤول : تصدير متممات البروبيوتيك الى الخارج

مصدرمسؤول : تصدير متممات البروبيوتيك الى الخارج

طهران / 21 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - اعلن استاذ البايو تكنولوجيا في جامعة تربية مدرس " سيد عباس شجاع الساداتي "، ان ايران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في في مجال انتاج البروبيوتيك؛ مؤكدا : ان الفرص باتت متاحة لتصدير هذا المنتج الى الخارج.

و"البروبيوتيك" هي متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر ويعتقد أنها صحية للكائن المضيف.

وکان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري"، قد صرح في وقت سابق، ان ايران وضعت خططا لمواجهة حظر التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد الادوية والمضادات الحيوية للدواجن والمواشي؛ لافتا الى ان احدى الاجراءات الكبيرة التي ستظهر نتائجها قريبا تكمن في مجال محفزات البايوتكنولوجيا.

واوضح، ان ايران هي الاولى اقليميا في مجال البايوتكنولوجيا وتمتلك شركات قوية في هذا المجال وكرست الطاقات ايضا في انتاج المضادات الحيويه للدواجن والمواشي.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =