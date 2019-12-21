ظريف يستقبل نظيره الهندي غدا الأحد

ومن المقرر أن يعقد في اطار الزيارة الإجتماع الـ19 للجنة الاقتصادية الإيرانية-الهندية المشتركة برئاسة محمد جواد ظريف ونظيره الهندي.

ويتضمن الاجتماع توقيع الجانبان على عدد من وثائق التعاون الثنائية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي عن هذه الزيارة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي.

وقد أجرى ظريف زيارتين الى نيودلهي في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من العام الحالي.

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