تعاون ايراني قطري في اقامة كاس العالم لكرة القدم 2022

اللقاء بين الجانبين الايراني والقطري اليوم، جاء على هامش مباريات كأس العالم للأندية 2019 الذي تستضيفه الدوحة حاليا.

واكد رئيسا الاتحاد الايراني والقطري لكرة القدم ضرورة الالتزام بالاتفاقية الموقعة خلال العام الماضي، وايضا توسيع ومواصلة التعاون بين الجانبين، وبما يشمل موضوع استضافة قطر لكاس العام لكرة القدم 2022.

الى ذلك، ثمّن "تاج"، تعاون الاتحاد القطري لكرة القدم على مدى استضافته المنتخب الايراني خلال المباريات الدولية التي تقام في هذا البلد.

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