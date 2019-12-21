ميداليتان ذهبيتان لإيران في البطولة الآسيوية للتجديف

وجاء بعد نصيري بالمركزين الثاني والثالث نظيراه من تايلاند وفيتنام على التوالي.
وبعد نازنين ملايي، فازت منافستاها من كازاخستان وفيتنام بالمركزين الثاني والثالث في البطولة.
وستخوض نهائيات الوزن الخفيف غدا الأحد هذه الرياضية الإيرانية التي شاركت في قسمين من بطولة آسيا للتجديف.
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طهران/21/كانون الأول/ديسمبر/إرنا- فاز الرياضي "بهمن نصيري" والرياضية "نازنين ملايي" من المنتخب الوطني الإيراني بميداليتين ذهبيتين ليقفا بالمركز الأول في السباق الفردي للوزن الثقيل في إطار تتمة منافسات بطولة آسيا للتجديف المقامة حاليا في تايلاند.
وجاء بعد نصيري بالمركزين الثاني والثالث نظيراه من تايلاند وفيتنام على التوالي.
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