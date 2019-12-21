الرئيس روحاني يصل البلاد قادما من العاصمة اليابانية طوكيو

وبدأ الرئيس روحاني زيارته الى شرق اسيا، بدولة ماليزيا للمشاركة في القمة الاسلامية المصغرة 2019، ومنها توجه الى اليابان حيث مباحثاته في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مهراباد الدولي بطهران، النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدول علي اكبر ولايتي، و وزراء الامن والصحة والعدل، وايضا محافظ البنك المركزي الايراني.

وخلال محادثاته مع رئيس وزراء اليابان، اكد رئيس الجمهورية بان الحظر الاميركي ضد ايران يضر الجميع ولا يخدم مصلحة احد؛ لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية وبالتعاون مع دول المنطقة والجيران سعت على الدوام الى ارساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وقد وجهت رسائل الى رؤساء الدول الاقليمية في هذا السياق.

واضاف، انه "من اجل ارساء الامن في المنطقة ينبغي علينا اقتلاع جذور نهج التفرد وان نجعل الذين ينهجون مسارا غير التعاون على اساس القواعد الدولية ان يدركوا بانه عليهم انتهاج طريق اخر".

واشار الرئيس روحاني الى الحظر الظالم واللاقانوني المفروض من قبل اميركا ضد ايران بعد خروجها (اميركا) اللاقانوني من الاتفاق النووي؛ مصرحا ان اسحاب اميركا الاحادي من هذا الاتفاق الدولي يهدد الامن والسلام في العالم.

وتابع : ان الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وفرض الحظر الاقتصادي غير المسبوق ضد الشعب الايراني لا يخدم مصلحة احد؛ مبينا "ان نكث العهد من قبل الاميركيين لم يضر بهذا الاتفاق الدولي الكبير فقط بل اضر ايضا بالسلام والعلاقات السياسية الودية بين الدول".

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باي جهد ومسعى من جانب الدول الاخرى للحفاظ على الاتفاق النووي وتوفير الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وقال، اننا بصورة طبيعية وفي اطار مصالحنا لا نمتنع عن اي تفاوض واتفاق في هذا المجال.

انتهى ** ح ع