روحاني: إيران واليابان لديهما مقترحات جديدة لاحباط الحظر المفروض

وفي تصريح له مساء اليوم السبت، فور وصوله الى مطار مهرآباد الدولي في طهران حول معطيات زيارته الى ماليزيا واليابان التي استمرت لخمسة أيام، أضاف رئيس الجمهورية، ان قمة كوالالمبور قدمت أسلوبا حديثا لجمع المسلمين، والمفكرين الإسلاميين، ورؤساء الدول الإسلامية؛ مؤكدا فاعلية المؤتمر في سياق تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية لتحقيق التنمية المنشودة في العالم الإسلامي في ضوء الاوضاع الراهنة.
يتبع..أم د
طهران/21/كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام "حسن روحاني" عن طرح مقترحات جديدة بين إيران واليابان لاحباط الحظر المفروض خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"؛ مؤكدا انه تقرر استمرار مشاورات البلدين في هذا الشأن.
وفي تصريح له مساء اليوم السبت، فور وصوله الى مطار مهرآباد الدولي في طهران حول معطيات زيارته الى ماليزيا واليابان التي استمرت لخمسة أيام، أضاف رئيس الجمهورية، ان قمة كوالالمبور قدمت أسلوبا حديثا لجمع المسلمين، والمفكرين الإسلاميين، ورؤساء الدول الإسلامية؛ مؤكدا فاعلية المؤتمر في سياق تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية لتحقيق التنمية المنشودة في العالم الإسلامي في ضوء الاوضاع الراهنة.
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