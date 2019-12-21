روحاني: إيران واليابان لديهما مقترحات جديدة لاحباط الحظر المفروض

وفي تصريح له مساء اليوم السبت، فور وصوله الى مطار مهرآباد الدولي في طهران حول معطيات زيارته الى ماليزيا واليابان التي استمرت لخمسة أيام، أضاف رئيس الجمهورية، ان قمة كوالالمبور قدمت أسلوبا حديثا لجمع المسلمين، والمفكرين الإسلاميين، ورؤساء الدول الإسلامية؛ مؤكدا فاعلية المؤتمر في سياق تعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية لتحقيق التنمية المنشودة في العالم الإسلامي في ضوء الاوضاع الراهنة.

يتبع..أم د