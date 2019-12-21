ظريف : احتفلنا بالذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان

وذكر ظريف عبر تغريدته التي نشرها مساء اليوم : "ختام زيارة رئيس الجمهورية الى طوكيو وبرامجها المكثفة والعودة الى الوطن في ليلة يلدا (اطول ليلة في السنة، عشية فصل الشتاء)".

و وصل رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" مساء اليوم السبت الى طهران؛ قادما من العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الرئيس روحاني قد بدأ الاسبوع الماضي زيارته الى شرق اسيا، بدولة ماليزيا للمشاركة في القمة الاسلامية المصغرة 2019، ومنها توجه الجمعة الى اليابان حيث مباحثاته في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مهراباد الدولي بطهران اليوم، النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدول علي اكبر ولايتي، و وزراء الامن والصحة والعدل، وايضا محافظ البنك المركزي الايراني.

انتهى ** ح ع