رئيس مكتب رئاسة الجمهورية يثمن حسن ضيافة رئيس الوزراء الياباني

وكتب واعظي في تغريدة اليوم : ان رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، ابدى كرم الضيافة في احسن وجه لدى استقباله رئيس الجمهورية حسن روحاني، واقام مأدبة عشاء بمناسبة "ليلة يلدا" وهي مناسبة تقليدية عريقة يحتفل بها الايرانييون سنويا عشية فصل الشتاء والتي تعدّ اطول ليلة في العام.

واضاف : ان الرئيس روحاني اكد لرئيس الوزراء الياباني، انه في ظل الاواصر الثقافية فان الشعبين الايراني والياباني العظيمين تجمع بينهما قواسم مشتركة كثيرة، وهما يبذلان الجهود في سياق حفظ هذه القيم الاجتماعية الامر الذي يسهم في مزيد من التقارب بين هذين الشعبين.

وفي سياق متصل، كتب مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في شوون العلاقات والاعلام "عليرضا معزي" عبر تغريدة ايضا : ان "ليلة يلدا" هي مناسبة تقليدية مشتركة بين اليابان وايران وان رئيس الوزراء الياباني فضل بان يحتفل بهذه المناسبة وفقا للتقاليد الايرانية تكريما لضيفه الخاص الرئيس روحاني.

انتهى**2018/ ح ع **