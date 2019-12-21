جهانغيري: الحفاظ على التقاليد التاريخية يبث السرور والامل في اوساط المجتمع

وخلال مشاركته مساء السبت في مراسم الاحتفال بليلة "يلدا" التي يحتفل فيها الايرانيون لمناسبة اطول ليلة في العام، والتي اقيمت في مؤسسة "ملائك" الخيرية بمشاركة الفتيات اللواتي يحظين برعاية هذه المؤسسة، اكد جهانغيري ضرورة الحفاظ على التقاليد والثقافة الايرانية -الاسلامية وقال، ان احياء هذه التقاليد من شانه بث النشاط والسرور والامل في اوساط المجتمع.

واضاف، انني اشعر بالسرور لحضوري في هذا الحشد الاسري الذين هم ابناؤها لنتقاسم السرور مع بعضنا بعضا.

وقال جهانغيري، انني على ثقة بان مستقبل ايران بايديكم ومن المؤكد ان هذا المركز والمراكز المماثلة لها ستقدم للمجتمع صناع مستقبل جيدين .. آمل ان تواظبوا على دروسكم وان تعيشوا مع رؤية مفعمة بالامل تجاه المستقبل.

انتهى ** 2342