تتويج ايران ببطولة آسيا للمواي تاي

وحصد المنتخب الوطني في البطولة 15 ميدالية ذهبية و 10 فضية و 8 برونزية.

وحصد الذهبيات كل من: ايوب ساكي وعلي تكلو ومحمد رضابور شيرمحمد وحميد رضا كردآبادي (فئة الكبار) وستار قادر زادة ومحمد برقي ونويد رشيد زادة وعلي مددي وكيان انتظام وهاوري احمدي وناديا اعتماد مقدم وشايستة جكي زادة وفائزة فال وفاطمة خزائي وفرشتة حسن زادة (فئة الشباب والشابات).

وحلت كازاخستان في مركز الوصافة بحصدها 14 ميدالية ذهبية و 3 فضية و 5 برونزية فيما جاءت تايلندا في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات ذهبية و 4 برونزية.

وجرت منافسات بطولة اسيا للمواي تاي في ابوظبي بالامارات.

وفي ختام البطولة تم اختيار منتخب ايران افضل منتخب وموسى تقي زادة افضل مدرب وفائزة فالي افضل لاعبة في فئة الشابات.

انتهى ** 2342