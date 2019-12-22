عراقجي: إيران تعتزم تقوية علاقاتها مع اليابان

وأضاف عباس عراقجي، الذي رافق رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارتة إلى اليابان، في مقابلة مع شبكة " ان. أتش كي" اليابانية، نشرتها اليوم الاحد، أن هناك عقبات أمام تحسين العلاقات بين ايران واليابان.

وصرح إن المشكلة تنبع من العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية ، وإلا فإن العلاقات بين البلدين جيدة.

وقال عراقجي، إننا نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين إيران واليابان، رغم العقبات والعقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى طوكيو صباح الجمعة 20 ديسمبر، وفور وصوله الى طوكيو اجرى محادثات خاصة ومشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى.

زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان كانت الأولى لرئيس إيراني منذ زيارة الرئيس خاتمي في عام 2000.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان قد زار إيران في يونيو الماضي، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يزور طهران منذ عام 1978.

انتهى** 2344