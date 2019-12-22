ليالي جزيرة كيش الايرانية

تقع جزيرة كيش في وسط الخليج الفارسي بين فارس و بين عُمان و الإمارات وتتبع مدينة لنجة في محافظة هرمزكان في جنوب إيران.

توجد عدة اماكن للسياحة والتسوق في الجزيرة كما يوجد عدة فنادق عالمية بمزيج من الفن المعماري الايراني والطراز العصري الحديث. ويزورها سنويا اكثر من مليون شخص 150 الفا منهم اجانب.

ان تراب كيش ذو بناء مرجاني و بلون فضي وله لمعان ساحر تحت اشعة الشمس. ان هذه الخاصية لا توجد في اغلب سواحل العالم التي تتميز بالرمال الرمادية . الاسماك الملونه والجميلة والتي تسبح على عمق قليل وبالقرب من الساحل تعتبر من المناظر الخلابه على ضفاف الساحل . بنفس الوقت ان اسماك المنطقة تعتبر الالذ في البلاد والتي يتم صيدها وبيعها وبامكان الراغبين ان يمارسوا الصيد في القسم الجنوبي والغربي من الساحل.

في مركز الالعاب البحرية في القسم الشرقي للجزيرة يوجد الكثير من الالعاب منها الغوص في اعماق البحر , جت اسكي , التزحلق فوق الماء , التجوال بواسطة القوارب السريعة , مظلة باراسل , جت بوت , القارب البدالي , بانانا , ويند سرف .