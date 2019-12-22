٢٢‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83603576
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مستثمرون من 11 دولة يجتمعون في طهران

مستثمرون من 11 دولة يجتمعون في طهران

طهران / 22 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – برعاية معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية وبهدف تنمية تصدير المنتجات المبنية على المعرفة سيقام اجتماع استثماري تقني في طهران يومي 4 و 5 شباط /فبراير 2020 بحضور مستثمرين من 11 دولة في العالم.

وافاد المركز الاعلامي لمعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية  ان هذا الاجتماع سينعقد بطهران باسم " الاجتماع الاستثماري التقني TIM۲۰۲۰) وبمشاركة مستثمرين من 11 دولة عالمية وسيتخلل الاجتماع اقامة ورشات تعليمية في مجال الاستثمار الدولي التقني كما سيقوم المستثمرون بجولة للتعرف على المجالات الاستثمارية والامكانيات التي تمتاز بها ايران في هذا الشأن.

وسيناقش المجتمعون الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات ومنها التكنولوجيا المالية والسياحة الصحية والالعاب الالكترونية والصناعات الغذائية .

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