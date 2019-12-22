مستثمرون من 11 دولة يجتمعون في طهران

وافاد المركز الاعلامي لمعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ان هذا الاجتماع سينعقد بطهران باسم " الاجتماع الاستثماري التقني TIM۲۰۲۰) وبمشاركة مستثمرين من 11 دولة عالمية وسيتخلل الاجتماع اقامة ورشات تعليمية في مجال الاستثمار الدولي التقني كما سيقوم المستثمرون بجولة للتعرف على المجالات الاستثمارية والامكانيات التي تمتاز بها ايران في هذا الشأن.
وسيناقش المجتمعون الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات ومنها التكنولوجيا المالية والسياحة الصحية والالعاب الالكترونية والصناعات الغذائية .
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