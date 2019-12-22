مستثمرون من 11 دولة يجتمعون في طهران

طهران / 22 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – أعلن مساعد ادارة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، عن ارساء سفينة تجارية بحمولة 74 الف طن في ميناء جابهار المطل على بحر عمان، تعد الاضخم حجما في تاريخ هذا الميناء الواعد.