٢٢‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83603704
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اضخم سفينة تجارية بحمولة 74 الف طن ترسو في ميناء جابهار

اضخم سفينة تجارية بحمولة 74 الف طن ترسو في ميناء جابهار

طهران / 22 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – أعلن مساعد ادارة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، عن ارساء سفينة تجارية بحمولة 74 الف طن في ميناء جابهار المطل على بحر عمان، تعد الاضخم حجما في تاريخ هذا الميناء الواعد.

واضاف "حسين شهدادي" اليوم الاحد لارنا أن السفنية تحمل شحنة مواد اولية لشركة "ذوب آهن" اصفهان لصهر الحديد، وقد رست في رصيف ميناء "شهيد بهشتي" المتفرع من جابهار.

وبيّن شهدادي مساعد شؤون الموانئ والاقتصادية بالادارة ، أن حمولة السفينة تبلغ 74 الف طن بغاطس 15 مترا، حيث بدأت عمليات تفريغها.

وقال أنه من المتوقع تفريغ 10 الاف طن يوميا من هذه الشحنة نظرا للامكانيات المتطورة في الميناء.

يذكر أن ميناء جابهار يعتبر حلقة الوصل التجارية بين الهند وافغانستان بالوقت الراهن ولدول آسيا الوسطى مستقبلا.

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