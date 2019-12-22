اضخم سفينة تجارية بحمولة 74 الف طن ترسو في ميناء جابهار

واضاف "حسين شهدادي" اليوم الاحد لارنا أن السفنية تحمل شحنة مواد اولية لشركة "ذوب آهن" اصفهان لصهر الحديد، وقد رست في رصيف ميناء "شهيد بهشتي" المتفرع من جابهار.

وبيّن شهدادي مساعد شؤون الموانئ والاقتصادية بالادارة ، أن حمولة السفينة تبلغ 74 الف طن بغاطس 15 مترا، حيث بدأت عمليات تفريغها.

وقال أنه من المتوقع تفريغ 10 الاف طن يوميا من هذه الشحنة نظرا للامكانيات المتطورة في الميناء.

يذكر أن ميناء جابهار يعتبر حلقة الوصل التجارية بين الهند وافغانستان بالوقت الراهن ولدول آسيا الوسطى مستقبلا.

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