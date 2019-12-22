تصنيع النموذج الهندسي للقمرالصناعي المكعب القادرعلى التحليق بارتفاع 600كم من الارض في إيران

وقال " حامد علي صادقي : ان فريق البحث في جامعة خواجه نصير قام بأبحاث علمية تتعلق بالأقمار الصناعية المكعبة، فهي تقنية واعدة من المتوقع أن تكون لها تطبيقات جديدة موضحاً أن هذه التطبيقات كانت في البداية تعليمية فقط لمحاكاة القمر الصناعي الكبير، والآن أصبح لها تطبيقات بحثية ومن مميزاتها أنها صغيرة الحجم وقليلة التكلفة، بخلاف الأقمار الصناعية التقليدية التي تزن أطنانا وتحتاج إلى وقت طويل في التصميم والتصنيع والتركيب.

واضاف انه وخلال العقود الاخيرة واجهت الصناعات الفضائية اهتماما بالغا من الجامعات والشركات المعرفية مبينا ان جامعة خواجه نصير قامت بتصنيع " نصير 1" بمواصفة U3 وبحجم 10x10x34 سم بوزن 4 كيلوغرام.

وقال ايضا : ان القمر الصناعي المكعب " نصير 1" قادرعلى التحليق حتى ارتفاع 600 كم من الارض و بشكل قوس بدرجة 78.8 ومن مهامه دراسة الملاحة الجوية للسيطرة الارضية عليها .

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