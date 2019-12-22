انطلاق موسم التزلج في منتجع ديزين الدولي بطهران

ويقع ديزين في شمال العاصمة طهران في سلسلة جبال ألبرز ويعد اول منتجع للتزلج على الجليد في إيران الذي كسب تأييد الاتحاد الدولي للتزلج لإقامة المباريات الرسمية، وتم اعتباره منتجعا دوليا للتزلج على الجليد.

الطابع الرسمي لهذا المنتجع مرتبطة بإمكانيات خاصة تشمل النقاط الفنية مثل انحدار المسار، طول المسار، محل إقامة المسابقات والإمكانيات الرفاهية. على عكس بعض المنتجعات فإن الاستفادة من نطاق التزلج مسموح في ديزين.

وكذلك تتمتع ديزين بثلاث وحدات من التلفريك والكراسي المرتفعة، وعربتين للتزلج، وتسع وحدات من التلفريك من طراز الصحون، وأخرى من طراز المطرقة. ارتفاع أدنى نقطة عن سطح البحر2650 متر و أعلى نقطة 3600 متر.

تم تأسيس منتجع ديزين عام 1969. يستمر موسم التزلج في ديزين فترة أطول من منتجعات التزلج الأوروبية ، من (منتصف نوفمبر إلى مايو)، وذلك بسبب الارتفاع العالي للمنتجع.

يصل أعلى مصعد للتزلج إلى 3600 متر (11،800 قدم) ، مما يجعله واحدًا من أعلى 40 منتجعًا للتزلج في العالم. وتشمل مرافق التزلج في ديزين فندقين و 19 منزلًا ريفيًا و 5 مطاعم وفيلات وشقق خاصة تستوعب الآلاف من الناس كل عام.

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