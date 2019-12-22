محادثات وزيري الخارجية الإيراني والهندي في طهران

وتبادل ظريف وجايشنكار في اللقاء ، وجهات النظر حول آخر المستجدات في العلاقات الثنائية وأهم القضايا الأقليمية والدولية .

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الـ 19 للجنة المشتركة بين البلدين ومراسم تبادل الوثائق الموقعة بحضور وزيري خارجية البلدين.

وعقد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتفاق الثلاثي حول ميناء جابهار بين الهند وايران وافغانستان في نيودلهي يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الحكومة الهندية في بيان ، ان الدول الثلاث عبرت عن ارتياحها للتقدم الحاصل في هذا المشروع وايضا اداء الشركة العالمية للموانئ الهندية بشان رصيف الشهيد بهشتي في ميناء جابهار.

هذه الشركة تسلمت في ديسمبر 2018 ادارة الشؤون العمليايتة لرصيف الشهيد بهشتي في ميناء جابهار.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار نيودلهي في يناير ومايو 2019.

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