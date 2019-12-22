الفيلم الإيراني "لقاء" يتأهل لسباق مهرجان كليرمون الفرنسي

وأعلنت دائرة العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم يمثل إيران في الدورة الثانية والاربعين من هذا المهرجان الفرنسي الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الفنية للأفلام القصيرة في العالم ,وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان ، من حيث الحضور الجماهيرى ومحترفى صناعة السينما على مستوى العالم.

وينافس الفيلم الإيراني عددا كبيرا من الأفلام القصيرة من كل من إسبانيا، والهند، وتشيلي، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، واليونان، والمملكة المتحدة، والنمسا، والبرازيل، وكندا، ورومانيا، وغانا، ونيوزيلندا، والأرجنتين، والسعودية، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، وكوبا، والسويد، وأوكرانيا، وروسيا، وفنلندا، وأرمانيا، وتايوان، وكرواتيا، وقطر، والبوسنة، وبولندا، وتركيا، والصين، وكولومبيا، وباكستان، والنرويج، وإيران، وسويسرا، وجنوب أفريقيا.

وتقام فعاليات مهرجان "كليرمون فيران" الدولي الثاني والأربعين للأفلام القصيرة سنوياً من الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني حتى الثامن من فبراير/شباط 2020 في مدينة كليرمون فيران في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا بأوروبا الغربية.

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