جميع الفرق الاغاثية دخلت حالة التاهب على خلفية الزلزال اليوم

واضاف حاجي زادة في تصريح لمراسل ارنا : عقب وقوع هزتين ارضية بقوة 5 و3,4 درجات على مقياس ريختر في بعض المناطق بمحافظة خوزستان، تم الايعاز الى المسؤولين واعضاء فرق الوقاية والتنسيق وقيادة العمليات بان يكونوا على اتم الاستعداد للتعاطي مع هذا الحادث.

وتابع : كما تم التاكد من خلال الاتصالات الهاتفية مع المسؤولين في دزفول وانديمشك (بمحافظة خوزستان)، من عدم تسجيل اي خسائر ناجمة عن حادث الزلزال اليوم.

علما ان هزة ارضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت عصر اليوم (14:57) مدينة سالند التابعة لمدينة دزفول في محافظة خوزستان؛ وعند الساعة الـ 14:41 عصرا تعرضت سالند ايضا الى زلزلال بقوة 3,4 درجات على مقياس ريختر.

وافادت الانباء الواردة من موقع الحدث، ان اهالي مدينتي شوش وكتوند ايضا شعروا بارتدادات هذا الزلزال.

انتهى ** ح ع