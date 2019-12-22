مشاركة إيرانية متميزة في مهرجان "دكا" السينمائي

وفي القسم التنافسي من السينما الآسيوية يعرض المهرجان السينمائي، فيلم "الذهب" (طلا) من إخراج برويز شهبازي و"قصر شيرين" لرضا مير كريمي، و"أمير" من إخراج نيما اقليما، الى جانب فيلم "البحث عن فريدة" (در جستجوي فريده) من اخراج "كوروش عطائي" و"آزاده موسوي" و"القَسَم" للمخرج محسن تنابنده.

كما سيشارك في هذا القسم من المهرجان، فيلم "حواء، مريم، عائشة"، وهو انتاج مشترك بين إيران وأفغانستان للمخرجة الإيرانية صحراء كريمي.

وفي قسم سينما العالم، سيعرض مهرجان "دكا" الدولي السينمائي ستة أفلام إيرانية بما فيها "السابعة والنصف" (هفت ونيم) لنويد محمودي وهو انتاج مشترك من إيران وأفغانستان، و"الدراج" (داركوب) من اخراج بهروز شعیبي، و"حياة من جديد" (دوباره زندكي) لرضا فهيمي، و"غلامرضا تختي" من اخراج بهرام توکلي، و"رجل عديم الظل" (مردی بدون سایه) لعلیرضا رئیسیان، و"عرس ابن زينة" (عروسی بسر زینت) لفرهاد ورهام.

وفي قسم "السيدات المخرجات" من مهرجان دكا، سيتم عرض "معهد السياقة" للمخرجة مرضية رياحي، و"الفناء المرصوف" (باسيو) لمريم بحرالعلومي، و"نهاية حلم دمية" (بایان رویای يك عروسك) لمحبوبة مولایي، و"الرسوم الباهتة" (نقاشی‌های بدون رنك) من اخراج هدية خسروي.

كما سيتم عرض وثائقي "فلذة الفؤاد" (دلبند) لياسر طالبي، و"23 شخصا" (23 نفر) من اخراج مهدي جعفري، و"كنت مستغرق في موتك" (تو مشغول مُردنت بودی) لأمين قشقائيان رازي، و"وليمة العنز" (سور بز) لسعيد زمانيان في قسم الأفلام الروحية لمهرجان "دكا".

في قسم أفلام الأطفال من المهرجان، ستشارك أيضاً ثلاثة أعمال إيرانية متميزة وهي "التأتأة" (لكنت) من اخراج محمدرضا حاجي غلامي، والخوف (بروا) لبریا کاظمی‌بور، و"هاشتاج-راكب الدراجة" (هشتك-دوچرخه‌باز) من اخراج مصطفی ناظري‌زاده.

كما ستشارك أفلام "الفيل الطائر" (فيلمرغ) للمخرج امیر مسعود سهیلی، و"الخفاء" (نهان) لمحمد هرمزي، و"قريبا" (به زودي) لأمير رضا سالاري، و"769-13" للمخرج روزبه شعرای نجاتی، و"الحر" (آزاده) من اخراج ميرعباس خسروی‌نژاد، في قسم "الأفلام القصيرة المستقلة" في هذا الحدث الثقافي.

ويقام مهرجان "دكا" السينمائي خلال الفترة من 11 حتى 19 من كانون الثاني/يناير المقبل.

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