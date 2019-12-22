قريبا .. اصدار كتاب حول التعاون بين ايران ومنظمة الامم المتحدة

واضافت السيدة دوتسنكو في تصريح للصحفيين اليوم الاحد على هامش معرض الصور والوثائق التاريخية المقام بجهود وكالة "ارنا" في محافظة سمنان (شرق)، "ان الهدف من اعداد واصدار هذا الكتاب، هو تجسيد مواقف ايران والامم المتحدة المساندة للسلام العالمي".

وتابعت : ان الصور الفوتوغرافية المعروضة في معرض سمنان استخدمت كوثائق في اعداد كتاب "التعاون بين ايران والامم المتحدة".

واكدت هذه المسؤولة الاممية، على ان "السلام يشكل اهم الاهداف التي تسعى الامم المتحدة لتحقيقها وايران بدورها تمضي قدما نحو هذه الستراتيجية الدولية".

كما اشادت بمبادرات ايران لتعزيز السلام العالمي، وعلى سبيل المثال "مبادرة العالم ضد العنف والتطرف"؛ مؤكدة انها قيمة.

واثنت رئيسة مركز المعلومات التابع لمنظمة الامم المتحدة على جهود وكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) الهادفة الى الترويج والتعريف بالتعاون المشترك القائم بين ايران والمنظمة الاممية؛ مؤكدة ان هكذا مبادرات لن تحقق من دون الجهود الاعلامية.

انتهى ** ح ع