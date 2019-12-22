وزيرا الخارجية الايراني والهندي يوقّعان على اتفاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والهند عقد اليوم لنسخته التاسعة عشرة برئاسة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ونظيره الهندي "سابر امانيام جايشانكار".

وبحسب هذا التقرير، فقد جرى بنهاية الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوزارات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والتجارية والمصرفية والنقل والملاحة البحرية لدى ايران والهند، جرى التوقيع على مذكرة حول الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان، من قبل رئيسي اللجنة المشتركة.

وكان وزير الخارجية الهندي الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الايرانية الهندية، التقى ظهر اليوم بنظيره الايراني وبحث معه في اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

انتهى ** ح ع