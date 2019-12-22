تأكيد إيراني-إيطالي على تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين

وإذ أعرب الطرفان عن ارتياحهما تجاه النتائج المثمرة للجولة الماضية من المباحثات، تطرقا الى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أساليب مقارنة النظم القضائية في البلدين، ومبدأ "العقلانية الإسلامية" الذي يشكل أساس العمل القضائي في إيران، والعدالة الجزائية وسبل تطبيقها لا سيما بحق الأحداث دون الـ18، والعقوبات والقوانين الخاصة بتهريب المخدرات.
وجدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة تعزيز العلاقات القضائية والسياسية بين إيران وإيطاليا لا سیما خلال اقامة الجولة الخامسة من المحادثات القضائية المعنية بحقوق الإنسان بين البلدين.
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طهران/22 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- اجتمع اليوم الأحد أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية "محمد جواد لاريجاني" مع السفير الإيطالي المعتمد لدى طهران "جوزبه برونه"، حيث أكد الجانبان على تعزيز العلاقات القضائية والسياسية بين البلدين.
وإذ أعرب الطرفان عن ارتياحهما تجاه النتائج المثمرة للجولة الماضية من المباحثات، تطرقا الى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أساليب مقارنة النظم القضائية في البلدين، ومبدأ "العقلانية الإسلامية" الذي يشكل أساس العمل القضائي في إيران، والعدالة الجزائية وسبل تطبيقها لا سيما بحق الأحداث دون الـ18، والعقوبات والقوانين الخاصة بتهريب المخدرات.
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