المدعي العام الايراني يؤكد على اجهزة الامن بفضح موامرات الاعداء ضد البلاد

وفي كلمة القاها اليوم الاحد بمراسم تقديم مدعي عام المحاكم العامة والثورة الاسلامية لدى محافظة البرز (شمال البلاد)، اكد حجة الاسلام منتظري على اهمية الامن ودوره في المجتمع؛ قائلا : ان تحقيق الاستقرار والهدوء مرهون باستتاب الامن داخل المجتمعات وبما يسهم في تعزيز النمو والتقدم بكافة المجالات.

كما اشار الى المؤامرات المحاكة ضد ايران؛ مصرحا : ان الاعداء يحاولون بشتي الاساليب استهداف الجمهورية الاسلامية، واستخدموا على مدى اربعة عقود جميع الطرق وحشدوا طاقاتهم لسلب الشعب الايراني رصيده المتمثل في الايمان والامان؛ مبينا انه اذا ما فقدت الشعوب ايمانها سترضخ امام الاعداء بسهولة، كما انها لا تملك شيئا اذا ما حرمت من نعمة الامن والاستقرار.

واضاف المدعي العام الايراني، "ان العدو يحاول الحيلولة دون تحقيق اي تقدم في المجتمع، وذلك عبر اثارة الفوضى داخل البلاد"؛ موكدا في الوقت نفسه على ان الشعب الايراني الذي سطّر الملاحم البطولية وصمد على مدى اربعين عاما من المستبعد ان يساوم.

كما نوه حجة الاسلام منتظري باهمية الستراتيجيات وضرورة وضع الخطط، بوصفها اولى الخطوات للكشف عن اجندات الاعداء وافشالها.

انتهى**2018/ ح ع **