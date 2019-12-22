التبادل التجاري بين إيران والهند يستطيع أن يتجاوز الـ40 مليار دولار سنويا

طهران/22 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد السفير الإيراني لدى الهند "علي جكيني"، ان اقتصادات إيران والهند تكمل بعضها البعض وان مستوى التبادل التجاري بين إيران والهند يستطيع في فترة وجيزة أن يتجاوز الـ40 مليار دولار سنويا.

وفي تصريح حصري لمراسل إرنا اليوم السبت، في ضوء زيارة وزير الخارجية الهندي "سوبرامنيام جاي شانكار" الى طهران، أعتبر جكيني الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارة مهمة للغاية.

يتبع..أ م د

