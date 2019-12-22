قائد الجيش الايراني: قادرون على دحر الاعداء في ظل الوحدة والتضامن

وفي كلمته خلال مراسم تكريم ذكرى الشهداء ومعاقي الحرب والمضحين والاسرى الاحرار من الاديان السماوية في طهران الاحد، قال اللواء موسوي، ان عداء الاعداء لايران والاسلام لن ينتهي ابدا لكننا قادرون على دحرهم في ظل جهود ووحدة وتضامن الشعب الايراني بكل اطيافه واديانه.

واشار القائد العام للجيش الايراني الى تضحيات المقاتلين والمضحين والاحرار والشهداء وجمیع أسر الديانات السماوية في البلاد واضاف، ان غالبية شهداء الارمن كانوا من الجيش لذا فقد كان لنا الفخر باننا دافعنا عن البلاد والاسلام الى جانب هؤلاء الاعزة واستلهمنا من سلوكهم المتميز بالايثار والاخلاص.

وقال، ان دور ابناء الاديان السماوية لم يكن فقط في القتال في جبهات الحرب بل كان هنالك ايضا الكثير من المهندسين والفنيين من الارمن وسائر الاديان السماوية الذين قدموا خلف الجبهات خدمات كثيرة للقوات المسلحة دعما للمجهود الحربي.

واضاف، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّمت لشعوب العالم والاديان السماوية خلال مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، لوحة فريدة عن القيم السامية ، وإن أول شهيد أرمني سقط في مدينة بيرانشهر الحدودية /غرب ايران/ حتى آخر شهيد من شهداء الاديان السماوية في الدفاع المقدس ادوا دورا فاعلا في صنع هذه اللوحة الرائعة.

وأضاف: إن الموقف الأبوي لقائد الثورة الاسلامية حيال الطائفة الأرمنية يؤكد احترامه العميق لمواطنيها.

وأشار إلى زيارته لعائلة شهيد أرمني في العام الماضي، موضحاً: لقد التقيت بمواطن أرمني كان معاق حرب وأسيرا في الحرب وأورد ذكريات جميلة يمكن من خلالها انتاج العديد من الأفلام.

وقال قائد الجيش الايراني، ان تيارا متحجرا ادى الى ايجاد داعش واثارة الخوف من الاسلام في العالم المسيحي الا ان مراسم اليوم هي رد لهذه الرؤية المثيرة للتفرقة ومؤشر الى التقارب والتعايش السلمي بين الاديان.

انتهى ** 2342