الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية

وذكر مراسل "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.
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طهران / 23 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري مساء الاحد لصواريخ اسرائيلية.
وذكر مراسل "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق.
انتهى ** 2342
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