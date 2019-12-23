الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية

طهران /22 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – وقع كل من وزير الخارحية الايراني والهندي، بوصفهما رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، على الاتفاقات التي توصل اليها البلدان خلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة اليوم الاحد.