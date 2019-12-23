شينهوا: استراتيجية الضغوط الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران غير واقعية

واضافت شينهوا اليوم الاثنين في تحليلها الخبري ان الولايات المتحدة وخلال العام 2019 وبعد خروجها من الاتفاق النووي مارست اقصى الضغوط وكذلك الحظر الاقتصادي ضد ايران على أمل ان تتغير الظروف لصالح واشنطن مبينة ان هذه الاستراتيجية التي مارستها امريكا في الخليج الفارسي والشرق الاوسط كانت نتيجتها زيادة التوترات مؤكدة انها غيرواقعية .

واضاف التحليل ان جميع ما مارستة امريكا من حظر وضغوط اقتصادية ضد ايران لم يؤثر عليها بل ادى لزيادة التوترات وانعدام الامن في منطقة الخليج الفنارسي والشرق الاوسط.

وجاء ايضا ان امريكا تمسك حبل الحظر بكل قوة على أمل ان تجبر هذه الضغوط القصوى ايران للجلوس على طاولة المفاوضات وقبول الشروط الامريكية , ولكنه توهم خاوي ومساع لن تجدي نفعا .

واضافت الوكالة ان المواجهة الامريكية المقصودة مع ايران في المنطقة ادت الى تهديد امن الطاقة العالمي وكذلك تهديدا الاستقرار والثبات في الشرق الاوسط.

وفي نهاية التحليل اضافت شينهوا انه ولطالما ان امريكا لم تكف عن تدخلاتها في المنطقة فإن الشرق الاوسط لن يرى السلام والاستقرار والثبات .

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