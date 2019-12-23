فضیة وبرونزية للمنتخب الايراني في بطولة العالم لمصارعة الآليش

ففي نهاية اليوم الاول لبطولة العالم لمصارعة الآليش في كازاخستان احرز المصارع الايراني " محمدنبي زاده" فضية الوزن 70كغم بعد فوزه في مباراته الاولى على الاوکرایني «یوری سیری» وفي الثانية على المنغولي «آلتاناران رینجنیدورج» وفی الثالثة على الاستوني «نیکیتا لوبویوهوف» ليتأهل الى المباراة النهائية التي خسرها امام الكازاخستاني «الدیار سکسینبایف» ليتقلد الميدالية الفضية .

كما فاز المصارع الايراني«روح الله نعمتیان» بالميدالية البرونزية بعد فوزه على الاستوني «دانیلا لوبویوهوف» بنتيجة 6-0و خسر في نصف النهائي امام الکازاخستانی «مارلن عبدالرسول‌اف».

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