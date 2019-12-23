ظريف يتوجه الى سلطنة عمان

طهران/ 23 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - أعلنت الرابطة العالمية للصلب في آخر إحصائياتها المنتهية في 30 نوفمبر الماضي( 11 شهرا لعام 2019) ، عن نمو إنتاج الصلب الإيراني بنسبة 5.3 في المائة مقارنة لنفس الفترة من عام 2018 ، في حين سجل متوسط معدل النمو في العالم 2.7 في المائة.