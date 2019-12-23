ظريف يتوجه الى سلطنة عمان

زيارة ظريف إلى مسقط تأتي في إطار المشاورات الثنائية الجارية بين إيران وسلطنة عمان.
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كان قد زار طهران في 2 ديسمبر والتقى المسؤولين الإيرانيين.
انتهى** 2344
طهران/ 23 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا ـ غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، طهران متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين.
زيارة ظريف إلى مسقط تأتي في إطار المشاورات الثنائية الجارية بين إيران وسلطنة عمان.
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كان قد زار طهران في 2 ديسمبر والتقى المسؤولين الإيرانيين.
انتهى** 2344
تعليقك