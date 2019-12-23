تفنيد المزاعم باستشهاد قائد القوة "الجوفضائية" في الحرس الثوري الايراني

يذكر ان شائعات اوردتها بعض وسائل الاعلام العربية ومن ثم اعيد نشرها في الاجواء الافتراضية ووسائل اعلام في الخارج مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية زعمت استشهاد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة خلال الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على بعض المناطق في سوريا مساء الاحد، الا ان متابعات "مراسل ارنا" اكدت كذب هذا النبأ وان العميد حاجي زادة هو في اتم الصحة والسلامة.

وأدعت بعض وسائل الإعلام العربية أن العميد حاجي زادة استشهد خلال هجوم الكيان الصهيوني على منطقتين السيدة زينب (عليها السلام) وقاعدة T-4 الليلة الماضية، وهو ما تم تكذيبه.

انتهى