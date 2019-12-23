شمخاني: العقوبات والإرهاب هما من الاستراتيجيات الأمريكية ضد الدول المستقلة

واستقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اليوم الاثنين، وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار علي شمخاني، إلى القواسم التاريخية والثقافية والتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وقال إن طهران ونيودلهي يمكنهما لعب دور مهم في احتواء وإدارة الأزمات الإقليمية من خلال تعزيز العلاقات على جميع المستويات مع ضمان مصالح البلدين .

واضاف شمخاني : أن الإرهاب والتطرف هما أكثر التهديدات شيوعا لجميع دول المنطقة، وقال : أن الجهود المستمرة للتعاون وخلق آليات إقليمية لمواجهة التهديدات المشتركة لمنع الدول الأجنبية من التدخل بذريعة التصدي لخطر الإرهاب.

يتبع..