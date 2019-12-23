الفیلم الایرانی "بري" فی قسم"البانوراما" بمهرجان برلين السينمائي 2020

اختار مهرجان برلين السينمائي 2020 (برليناله) فيلم "بري" السينمائي للمخرج الإيراني سيامك اعتمادي للعرض في قسم "البانوراما" لهذا الحدث الفني الذي يقام سنويا من 20 فبراير / شباط حتى الأول من مارس /آذار في العاصمة برلين بألمانيا.

وقد أنتج المخرج هذا المشروع بدعم وتعاون شركات من اليونان وفرنسا وهولندا وبلغاريا وتمكن من إنتاج الفيلم عام 2019 ليشارك به في "برلينالي" لجوائز الدب الذهبي والفضي.

وجاء في ملخص الفيلم ان "بري" تسافر برفقة زوجها إلى مطار أثينا باليونان لزيارة إبنهما الذي هو طالب إيراني يدرس في اليونان ومن المقرر ان يذهب إلى المطار لاستقبال والديه اللذين وصلا إلى المطار وينقلهما إلى أثينا. لكن يبدو أن ابنهما أصبح متمردا وقطع الأواصر وعلاقاته العائلية ...! فلا يذهب إلى المطار، فيقرر الزوجان بري وزوجها اللذان كلاهما مسلمان ان يقوما بالبحث عن ابنهما ،لكنهما يفشلان ويبقى الطريق الوحيد لهما ان يعودا إلى الوطن.

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