تتويج منتخب سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش 2019

واقيمت بطولة العالم لمصارعة الآليش 2019 في مدينة نور سلطان بكازاخستان حيت تمكن منتخب ايران للسيدات بالوقوف على المركز الاول بحصوله على ثلاثة ميداليات ملونة ( ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية) .
احرزت المصارعة الايرانية "هانية عاشوري" ذهبية الوزن 75 كغم كما فازت المصارعة " فاطمة فتاحي" بفضية الوزن 60كغم واستطاعت اللاعبة " زهراء يزداني " الفوز بالميدالية البرونزية في الوزن 55 كغم .
وتوج المنتخب الايراني بالبطولة بحصوله على 93 نقطة تلاه منتخب قرقيزيا بمجموع 89 نقطة وثالثا منتخب كازاخستان 69 نقطة .
وهي المرة الثانية التي تتوج سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش .
انتهى**م م**
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