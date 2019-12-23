تتويج منتخب سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش 2019

طهران/ 23 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - كتب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في رئاسة الجمهورية، إن إيران تسعى الى أعلى مستوى من التعاون مع دول العالم وتخفيف التوتر الى أدنى مستوى .