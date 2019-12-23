٢٣‏/١٢‏/٢٠١٩ ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83605567
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تتويج منتخب سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش 2019

تتويج منتخب سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش 2019

طهران / 23 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – توج المنتخب الوطني لسيدات ايران ببطولة العالم للمصارعة الآليش 2019 بعد حصولهن على ذهبية ومثلها فضية وكذلك برونزية واحدة .

واقيمت بطولة العالم لمصارعة الآليش 2019 في مدينة نور سلطان بكازاخستان حيت تمكن منتخب ايران للسيدات بالوقوف على المركز الاول بحصوله على ثلاثة ميداليات ملونة ( ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية) .

احرزت المصارعة الايرانية "هانية عاشوري" ذهبية الوزن 75 كغم كما فازت المصارعة " فاطمة فتاحي" بفضية الوزن 60كغم واستطاعت اللاعبة " زهراء يزداني " الفوز بالميدالية البرونزية في الوزن 55 كغم .

وتوج المنتخب الايراني بالبطولة بحصوله على 93 نقطة تلاه منتخب قرقيزيا بمجموع 89 نقطة وثالثا منتخب كازاخستان 69 نقطة .

وهي المرة الثانية التي تتوج سيدات ايران ببطولة العالم لمصارعة الآليش .

انتهى**م م**

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