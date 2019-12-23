رياضي إيراني يتقلد فضية سباق الدراجات في الهند

وفاز الدراج الكندي "كورني والست" بالمركز الأول في هذا السباق، فيما وقف الدراج الهندي بالمركز الثالث.

ويحمل خداياري في سجله الرياضي ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للكبار في تايلاند 2019 ولقب البطولة الآسيوية في تايلاند 2016.

علما، ان السباق الدولي لركوب الدراجات في المناطق الجبلية بالهند بدأ أمس الأحد واختتم فعالياته اليوم الإثنين.

ويحظى السباق بالأهمية من حيث التصنيف العالمي والحصول على بطاقة التأهل للألعاب الأولمبية.

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