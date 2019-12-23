اسير فلسطيني يرزق بطفلة من "نطفة" مهربة، رغم السجن وحكم المؤبد

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الاسرى ان الحياة في السجون تستمر رغم المؤبد حيث يواصل الأسرى انتصاراتهم عبر تهريب "النطف المهربة" لكي تنجب زوجاتهم أطفالا يحملون أسمائهم من بعدهم، ويقاتلون من أجل حياة أفضل.

وأوضح أن تهريب "النطف المنوية" باتت ظاهرة وآخذه بالاتساع، وهي واحدة من المعارك التي خاضها الأسرى وحققوا فيها الانتصار رغم جدران السجن الشاهقة، وعيون السجان الحاقدة، والاجراءات الأمنية المشددة، وكاميرات المراقبة المعقدة. فمنذ العام 2012 نجح نحو (60) اسيرا من خوض التجربة بنجاح وأنجبوا أكثر من (80) طفلا.، وهؤلاء يطلق عليهم سفراء الحرية.

وتعتقل قوات الاحتلال الصهيوني اكثر من ستة الاف فلسطيني في سجونها بينهم 500 محكومون بالسجن مدى الحياة.

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