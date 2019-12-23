انطلاق الجولة الاولى من المحادثات بين وزيري الخارجية الايراني والعماني في مسقط

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان اللقاء بين ظريف وبن علوي اليوم يأتي في اطار المشاورات الثنائية المستدامة بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان.

علما، ان وزير الخارجية العماني قام في 2 كانون الاول / ديسمبر الحالي، بزيارة طهران واجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد.

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