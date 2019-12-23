٢٣‏/١٢‏/٢٠١٩ ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83605784
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جهانغيري : ايران اجتازت ظروف الحرب الاقتصادية الامريكية مرفوعة الراس

جهانغيري : ايران اجتازت ظروف الحرب الاقتصادية الامريكية مرفوعة الراس

بوشهر/23كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" انه بالرغم من كافة الضغوط، لكن ايران نجحت مرفوعة الراس في اجتياز ظروف الحرب الاقتصادية المفروضة عليها والتي تعد الولايات المتحدة الامريكية طرفا فيها.

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماع حول الاقتصاد المقاوم في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، اضاف جهانغيري : ان الولايات المتحدة حاولت القضاء على الاقتصاد الايراني ليواجه البلاد ازمة كبيرة لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وتابع : ان الجميع دخل الساحة في موقف بطولي وساهم في الحؤول دون وقوع الازمة؛ مردفا ان ذلك تحقق بفضل العناية الالهية وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وصمود ابناء الشعب ومساعي المدراء والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وصرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان الولايات المتحدة ارادت تصفير صادراتنا من النفط ومنع استيراد ايران للسلع وعرقلة صادراتها، وقامت في هذا السياق الى وضع السلع التي تحقق عائدات للبلاد على لائحة الحظر كما حظرت الموانيء وعملية الملاحة البحرية والتامين وابحار ناقلات النفط الايرانية؛ لكننا وقفنا على اقدامنا بفضل الباري تعالى وحققنا انجازات كبرى رغم كافة الضغوط المفروضة.

انتهى**2018/ ح ع

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