الهند وإيران متفقتان على الإسراع في تنفيذ مشروع جابهار

وجاءت تغريدات وزير الخارجية الهندي في ختام الاجتماع الـ19 للجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران والهند الذي انعقدت في طهران برئاسة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، حيث أشار خلالها الى لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال "علي شمخاني" مضيفا: لقد اجرينا محادثات تفصيلية حول الأمن الاقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني لحفاوة استقباله له موضحا: تضمن اللقاء مع الدكتور روحاني استعراض معطيات اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة، والخطوات المتخذة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي تغريدة أخرى، قال جاي شانكار: التقيت مع وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" لتقييم التقدم الحاصل في مشاريع المواصلات، واكدنا مجددا عزمنا المشترك على الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

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