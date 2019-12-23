اتفاق ايراني ارميني حول التعاون في مجالات العمل والتدريب الحرفي

وفي تصريح له خلال اللقاء مع الوزير الارميني، قال شريعتمداري : ان سياسة الجمهورية الاسلامية قائمة دوما على تنمية العلاقات مع جيرانها وبلدان المنطقة؛ واضاف : نحن سنواصل المضي بهذا الاتجاه.

واكد شريعتمداري على ضرورة تنفيذ وثيقة التعاون الموقعة عام 2011 بين طهران ويريفان في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.

وفيما قدم شرحا مفصلا عن برامج ونشاطات وزارة التعاون والعمل الايرانية بما فيها مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والتدريب التقني والحرفي والتعاونيات والضمان الاجتماعي والنشاطات التاهيلية، اكد الوزير الايراني استعداد طهران للتعاون مع يريفان في جميع هذه المجالات.

الى ذلك، نوه وزير العمل والشؤون الاجتماعي لجمهورية ارمينيا بالقواسم المشتركة "الكثيرة" بين ايران وارمينيا لتعزيز التعاون الثنائي؛ وقال : انني على يقين بان التغلب على المشاكل الاجتماعية وغيرها من التحديات يتطلب ايجاد فرص عمل مناسبة.

واضاف "باتفيان" خلال اللقاء مع وزير العمل الايراني : نحن نرغب في الاستفادة من تجارب الجمهورية الاسلامية في مجالات رعاية الشرائح المجتمعية المتدنية والاطفال وكبار السن والنساء.

كما وجّه الوزير الارميني دعوة الى نظيره الايراني لزيارة يريفان في 2020.

وفي الختام اعلن الجانبان استعدادهما لتنفيذ الاتفاق الموقع بين ايران وارمينيا في 2011 حول التعاون الثنائي في مجالات التدريب الحرفي وشؤون العمل والرخاء الاجتماعي.

انتهى ** ح ع