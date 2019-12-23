برسبولیس يتاهل لنصف نهائي كأس ايران

سجل هدفي برسبوليس المهاجم علي عليبور في الدقيقتين 59 و 72 ، الاول براسية قوية من كرة مرفوعة من ضربة زاوية، والثاني بتسديدة من داخل المنطقة سكنت الزواية العليا على يسار الحارس.

وكان "شهرداري" ماهشهر قد طالب بركلة جزاء اثر انفراد مهاجمه بحارس مرمى برسبوليس في الدقيقة 67 ومن ثم سقط ارضا بعد مراوغته للحارس الذي تدخل لابعاد الكرة، الا ان الحكم اوعز باستمرار اللعب على اعتبار ان الحارس لم يرتكب خطا يستوجب ركلة جزاء.

وفي مباراة اخرى لربع النهائي فاز فريق صنعت نفط مسجد سليمان على شاهين بوشهر 3-2 متاهلا للدور نصف النهائي.

وتم تاجيل مبارتين اخريين في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس ، الاولى بين استقلال طهران وسباهان اصفهان والثانية بين تراكتور سازي تبريز ومس كرمان.