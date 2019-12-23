الحرس الثوري يعتقل عناصر مسلحة ضالعة في اعمال الشغب بماهشهر

وفي بيان لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان، أعلن فيلق "ولي العصر (عجل الله فرجه الشريف)"، إلقاء القبض على عدد من العناصر المسلحة الضالعة في اعمال الشغب والفوضى الاخيرة في مدينة ماهشهر بخوزستان.

وأشار البيان الى انه إثر رفع سعر البنزين، استغل بعض العناصر المشبوهة والمندسين، الظروف في عدد من المحافظات بما فيها محافظة خوزستان، وحرفوا التجمعات الاحتجاجية عن اهدافها، ومارسوا اعمال شغب وفوضى، وأغلقوا الطرق المؤدية الى ماهشهر، ومنعوا مرور المركبات في هذه الطرق، واستخدموا الاسلحة الامر الذي عرض امن المواطنين للخطر.

وأضاف البيان، ان المسلحين عرقلوا وصول المواد الضرورية لأهالي ماهشهر، ومنعوا وصول سيارات الاسعاف واختطفوا السائقين، كما منعوا مرور الشاحنات المحملة بالبضائع للتصدير، فضلا عن إطلاق النار نحو عناصر الامن الداخلي والمواطنين وافراد الجيش، ما ادى الى استشهاد عدد من هؤلاء وإصابة آخرين.

وقال البيان، انه إثر هذه الاحداث، بادرت استخبارات الحرس الثوري في خوزستان، الى اجراءات دقيقة وذكية كشفت من خلالها عن العناصر الرئيسية في إطلاق النار على المواطنين والامن الداخلي، ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية، قامت باعتقال عدد من العناصر المسلحة المتسببة في احداث الفوضى الاخيرة في ماهشهر.

واعترف هؤلاء العناصر بالممارسات المخلة بالامن العام واعمال الشغب والفوضى وإطلاق النار على الامن الداخلي والمواطنين وافراد الجيش، وتم تسليم المعتقلين الى الجهات القضائية، كما تم تحديد سائر العناصر المسلحة حيث تجري ملاحقتهم في الوقت الحاضر للقبض عليهم.

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