سلوفينيا ترغب بالتعاون مع الشركات الايرانية

وخلال لقائه السفير الايراني في لوبليانا كاظم شفيعي، اعرب مارن عن سروره للزيارة التي قام بها مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي قبل عدة اشهر وحضوره في منتدى "بلد" الاستراتيجي والقائه كلمة فيه، معلنا بان وفدا تجاريا اقتصاديا من سلوفينيا سيقوم بزيارة الى ايران في غضون الاشهر الثلاثة الاولى من العام القادم.

واضاف، ان الشركات السلوفينية ترغب كما في السابق بالتعاون مع الشركات والجهات الايرانية، كما ترغب سلوفينيا بالتعاون مع ايران في اطار الالية المالية الاوروبية "اينستكس".

واشار الى تطورات المنطقة وقال، ان اوروبا وسلوفينيا تدركان اهمية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وان سلوفينيا تولي الاهمية والقيمة لدور ايران الرئيس في منطقة الشرق الاوسط وتطوراتها.

وحول تطورات الاتفاق النووي قال مساعد الخارجية السلوفينية، اننا نتفهم ادلة ايران لخفض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي ولكن رغم ذلك فاننا نامل بان لا تؤدي المزيد من خطوات ايران الى الحظر.

من جانبه استعرض السفير الايراني خلال اللقاء احدث اوضاع الاتفاق النووي وادلة واسباب ايران لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وشرح شافعي اوضاع وظروف المنطقة ومواقف ايران تجاه تطورات المنطقة، داعيا الى رفع مستوى التعاون خاصة في المجال الاقتصادي وانهاء الشركات السلوفينية الحظر الذي فرصته على نفسها من اجل تنمية التعاون مع الشركات الايرانية.

انتهى ** 2342