وزير الاقتصاد: اجراءات ايران في مكافحة غسيل الاموال واسعة وعميقة

وخلال لقائه سفراء ومندوبي عدد من الدول الاروروبية والاسيوية مساء الاثنين، اوضح فرهاد دج بسند، بان النظام الداخلي التنفيذي لمكافحة غسيل الاموال الذي يتضمن 158 مادة في اطار 15 فصلا تمت المصادقة عليه في الحكومة كاولوية وهو الان قيد التنفيذ وقال، انه تم الاخذ بنظر الاعتبار في هذا النظام الداخلي اعلى المعايير المطابقة للمواصفات الدولية ويغطي من جانب اخر حاجات البلاد بصورة كاملة.

واشار رئيس المجلس الاعلى لمكافحة غسيل الاموال الى مكافحة ايران للجرائم المنظمة على مدى الاعوام الـ 40 الماضية ومنها التصدي لتهريب المخدرات من خلال رصد مصادر مالية وبشرية كبيرة واضاف، ان ايران لها في هذا المجال سجلا واضحا وناصعا جدا.

واضاف، ان اجراءات ايران في تنفيذ التوافقات مع مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) كانت لغاية الان واسعة وعميقة جدا ولكن من اجل الاستمرار في هذا المسار ما هي الضمانة كي لا تستغل اميركا المعاهدات الدولية (ضد ايران).

وقال وزير الاقتصاد الايراني، ان قضية "فاتف" هي قضية تقنية ولكن للاسف تسعى بعض الدول ومنها اميركا لاستغلالها كاداة سياسية.

واعتبر دج بسند نهج الاحادية الاميركية وانتهاك القواعد الدولية والخروج من المعاهدات، اكبر سد امام حق الشعوب للتجارة الحرة والتبادل المالي على الصعيد الدولي.

انتهى ** 2342