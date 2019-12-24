منتخب ايران لمصارعة الآليش يحرز وصافة بطولة العالم

وفي هذه البطولة التي جرت منافساتها في العاصمة الكازاخية نورسلطان يومي الاحد والاثنين، تمكن المنتخب الوطني الايراني من الحصول على 85 نقطة باحرازه ميداليتين فضيتين واخرى برونزية.

ونال الفضية كل من محمد نبي زادة (70 كغم) وبوريا رمضاني (فوق 100 كغم) فيما احرز البرونزية روح الله نعمتيان (60 كغم).

وتوج بالبطولة منتخب كازاخستان فيما حل منتخب منغوليا في المركز الثالث.

يذكر ان منتخب سيدات ايران احرز لاول مرة في تأريخه، بطولة العالم لمصارعة الآليش التقليدية 2019 في كازاخستان بحصده ميدالية ذهبية وأخريين فضية وبرونزية.

وتقلدت الذهبية "هانية عاشوري "بنزال 75 كغم والفضية "فاطمة جويباري" تحت 60 كغم فيما البرونزية جاءت عبر "زهراء يزداني بوزن 55 كغم".

وبذلك توج منتخب سيدات ايران ببطولة العالم برصيد 93 نقطة، فيما تلتها كل من قرغيزيا بـ 89 نقطة وكازاخستان 69 نقطة.

انتهى ** 2342