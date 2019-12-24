٢٤‏/١٢‏/٢٠١٩ ٩:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83606143
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ربيعي: الهند وقفت الى جانبنا في الأزمات

ربيعي: الهند وقفت الى جانبنا في الأزمات

طهران/ 24 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - وصف المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الهند بأنها شريك إستراتيجي لإيران، وقال إنها حاولت أن تكون الى جانبنا في الأزمات .

و حول زيارة وزير الخارجية الهندي الى طهران أوضح ربيعي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقة مع الهند بالنسبة لإيران، وأشار إلى التقدم الحاصل في الهند على صعيد آسيا، ومعربا عن ارتياحه لوتيرة النمو السريع في هذا البلد الآسيوي.

وأكد على الدور الاستراتيجي للهند بالنسبة لبلدنا وأضاف: في الماضي كان لدينا تعاون كبير مع الهند وروسيا في حل مشاكل المنطقة وكذلك أفغانستان وعادة ما تحاول الهند الوقوف معنا في الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية، على اهمية علاقاتنا الثنائية مع الهند كدولة إقليمية مهمة للغاية و قال : خلال زيارة وزير الخارجية الهندي لإيران جرى متابعة العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية في المنطقة .

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