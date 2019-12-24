ربيعي: الهند وقفت الى جانبنا في الأزمات

و حول زيارة وزير الخارجية الهندي الى طهران أوضح ربيعي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقة مع الهند بالنسبة لإيران، وأشار إلى التقدم الحاصل في الهند على صعيد آسيا، ومعربا عن ارتياحه لوتيرة النمو السريع في هذا البلد الآسيوي.

وأكد على الدور الاستراتيجي للهند بالنسبة لبلدنا وأضاف: في الماضي كان لدينا تعاون كبير مع الهند وروسيا في حل مشاكل المنطقة وكذلك أفغانستان وعادة ما تحاول الهند الوقوف معنا في الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية، على اهمية علاقاتنا الثنائية مع الهند كدولة إقليمية مهمة للغاية و قال : خلال زيارة وزير الخارجية الهندي لإيران جرى متابعة العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية في المنطقة .

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