الحاجة إلى إنشاء قناة إلكترونية بين إيران وأوراسيا

وأضاف "علي رضا نظيف" مساء الاثنين في جلسة خاصة عقدت تحت عنوان "ارس بوابة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية" إنه بتوفير التسهيلات في الاجراءات الحالية، فانه يمكن الاستفادة بالكامل من فرصة التعاون مع الاتحاد الأورآسيوي وتطبيق الاتفاق المبرم بين إيران والاتحاد.

وقال : ليس لدينا وحدة أجرائية في ترميز السلع مع الدول الأوراسية، ما يتعين حل هذه المشكلة مع تشكيل مجموعة عمل للسلع.

وصرح نظيف: المنطقة الحرة في ارس هي الطريق الوحيدة لإيران للوصول إلى الاتحاد الأورآسيوي عبر أرمينيا ، لكن للأسف هذه المنطقة الحرة غير معروفة في الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك أرمينيا.

وأعلن: إن التقدم الصحيح لمنطقة آرس وقدراتها، يمثل أولوية للدور الفعال لهذه المنطقة الحرة في خلق علاقة مثمرة بين إيران وأوراسيا.

بدوره أعلن "صفر شاسفند" عضو الهيئة الادارية لمنظمة منطقة ارس الحرة والمسؤول عن تنسيق وإدماج الناشطين الاقتصاديين والأجهزة الحكومية مع الاتحاد الأوراسي في منطقة ارس الحرة ، عن عقد المؤتمر الدولي " ارس؛ بوابة الدخول الى أوروآسيان" المقرر في مايو 2020 في جلفا ، مركز منطقة ارس الحرة .

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