ايران بطلة العالم في مسابقة "PAMA" للحساب الذهني في تايلاند

وقال المدير التنفيذي لمجمع الاطفال الاذكياء الدولي"روح الله مخبريان" : ان منتخب اطفال ايران احرز بطولته العالمية الثالثة هذا العام في "باما 2019" ويعد هذا الانجاز رقما قياسيا لاطفالنا.

واضاف مخبريان ان البطولة العالمية اقيمت في خمسة مستويات حيث استطاع 55 طفلا ايرانيا من الاذكياء والمتميزين الفوز بـ 48 بطولة الابطال و 3 مراكز اولى ومركز ثاني واحد.

واوضح انه شارك في المنافسات 610 طفل ضمن 24 منتخب دولي من القارات الخمس حيث استطاع المنتخب الايراني الفوز بالبطولة مسجلا رقما قياسا بفوزه ثلاث بطولات من اصل خمس اقيمت منذ انشائها.

وجرى المسابقة بإشراف المنظمة العالمية التايوانية “PAMA”، وتنافس الاطفال على مهارات الحساب الذهني في أجواء من الحماسة والتحدي.

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