ظريف ووزير مكتب السلطاني يبحثان العلاقات الثنائية

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص تعزيز وتعميق العلاقات الودية والأخوية بين إيران وعمان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط الاثنين في اطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.

وعقدت جولتان من المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مسقط مساء امس الاثنين مع مجموعة من الايرانيين من ضمنهم ناشطين اقتصاديين مقيمين في سلطنة عمان.

كما التقى ظريف بالمتحدث باسم أنصار الله اليمني محمد عبد السلام، صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن.

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