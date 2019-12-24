تعاون ایراني ترکي في مجال الاتصالات والاقمار الصناعیة

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء في طهران الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين ايران وتركيا في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية بحضور مساعد وزير الاتصالات الايراني للشؤون التقنية "ستار هاشمي" ومساعد وزير النقل التركي "عمر فاتيح " وعدد من مسؤولي الاتصالات في البلدين.

ويقام الاجتماع التخصصي الاول للتعاون في مجال الاتصالات بین ایران وترکیا في ثلاثة مجاميع وهي التعاون في مجال التعاون التنظيمي وتنسيق الترددات وفي مجال الحوكمة الالكترونية والتجارة الالكترونية والامن السايبري وكذلك التعاون في مجال البنى التحتية للاتصالات.

وتستمر الاجتماعات ليومين في مقر وزارة الاتصالات الايرانية بطهران.

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